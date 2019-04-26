Зеленський буде вимушений домовлятися з Гройсманом

Українське суспільство пов’язаність язує вибори президента України з поразкою старої влади, кінцем епохи “жадібності та бідності”. Українці очікують, що Володимир Зеленський зможе посприяти зменшенню тарифів.



Сам Володимир Зеленський вважає, що українці суттєво переплачують за комунальні послуги, а його спікер Разумков розповів, що Зекоманда готує відповідний законопроект. Чи зможе Зеленський знайті спільну мову зі “старими політиками” та вплинути на зменшення тарифів.

“Згідно із статистичними даними, в середньому українець сплачує за комунальні послуги від 30 до 50% доходів, якщо порівнювати з європейцями, там громадяни витрачають на комунальні послуги від 13 до 20%”, – заявив Зеленський.

Дійсно, статистика свідчить про наявність серйозної проблеми по заборгованості українців за комунальні платежі, борги населення постійно зростають. За даними державної служби статистики України, заборгованість населення з оплати за постачання природного газу зросла від 26 до 33 мільярдів гривень, а борги за централізоване опалення та постачання гарячої води виросли з 16 до 22 мільярдів гривень.



Для того, щоб не втратити значно підтримку суспільства до парламентських виборів, Зеленському потрібно досягнути істотного результату у сфері зменшення тарифів на комунальні послуги.

Експерт Зеленського Стас Масевич вважає однією з головних проблем високих тарифів монополію, яка заважає конкуренції на ринку послуг. Звісно, мова йде про Ріната Ахметова, який суттєво посилив свої позиції за роки президентства Петра Порошенка. Наразі ДТЕК контролює понад 80% теплової енергогенерації та понад 80% видобутку енергетичного вугілля. Останнім акордом за роки президентства Порошенка стало рішення Антимонопольного комітету України, яке дозволив холдингу купити ще 2 обленерго та перевищила поріг 35% на ринку постачання електроенергії, що є структурною ознакою монополії на ринку.

Згідно статті 12 Закону “Про захист економічної конкуренції”, “Монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції”.

Альо комітет дійшов висновку, що продажу обленерго не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції та наклав на ДТЕК зобов’язання, які повинні зменшити потенційні ризики.

Не дивлячись на те, що ринок електроенергії регулює Уряд, суспільний запит напрямків саме на Зеленського, тому що попередня політика Уряду була пов’язана лише з підвищенням тарифів, тож незалежно від того, чи буде Зеленський мати можливість вплинути на тарифи, українці чекають від нього. В команді Зеленського считают, що для нормальних цін на комунальні послуги не обов’язково роками утворювати ринкові умови, лише завдяки державному регулюванню можна за місяць прибрати 80% зловживань на тарифах, якщо на це буде політична воля.

Що може зробити Зеленський на посаді президента? По-перше, він може скасовувати рішення Уряду, по-друге, він буде мати можливість ініціювати нові законопроекти, по-третє, він буде мати можливість провести нові переговори з МВФ та прибрати з договору пункт про обов’язки України про підвищення тарифів.

Так, Зеленський має велику підтримку суспільства, він зайняв гарні позиції у рейтингах, але після інавгурації новообраному президенту доведеться зіштовхнутися з ворогом вже не у рамках передвиборчої боротьби та дебатів, а на справжньому політичному полі бою. Це вже не медіа-простір, де Зеленський почував себе останнім годиною як риба у води, а складна політична система, що діє не просто по іншим законам, а інколи і всупереч законам України та здорового глузду.

Тож Зеленському зарано вважати стару владу переможеною, якщо він дійсно почне робити ті що обіцяє, його чекає серйозна боротьба не тільки з різними державними гілками влади, але і з українськими олігархами, інтереси яких не підпадають під запити суспільства.

Що ж може зробити Зеленський для збільшення свого впливу у Верховній Раді? Розпустити Верховну Раду та завести свою політичну силу “Слуга народу” в парламент. ЦВК обіцяє оголосити результати приблизно 30 квітня, а дату інавгурації буде призначати Верховна Рада. У разі, якщо Рада призначить дату інавгурації після 27 травня, президент не буде мати права розпускати Верховну Раду, оскільки за законом протягом останніх 6 місяців роботи парламенту, Рада не може буди розпущена.

Що ж може зробити Зеленський для збільшення свого впливу в Уряді? Скоріше за все, Гройсман буде шукати спільну мову з Зеленським, тому що високі тарифи псують голові Уряду рейтинги та не дадуть йому можливості завести власну політичну силу в парламент. Домовитись з Гройсманом буде корисно і самому Зеленському, тому що без своєї коаліції у парламенті у нього немає можливості суттєво впливати на прем’єр-міністра.

Тож за рахунок ймовірних домовленостей з Гройсманом, Зеленський буде мати можливість не боротися за зменшення тарифів, а ефективно зменшити їх і зберегти свій рейтинг до парламентських виборів. Альо чи домовляться вони?

Дмитро Олійник Для ІНФОРМАТОРа