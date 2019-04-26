Леонід Швець: БПП в нинішньому вигляді припинить існування

Володимир Гройсман своєю заявою про участь у парламентських виборах окремим проектом, тобто окремим від «Солідарності» Порошенко, перемкнув суспільну увагу, запавшее на підсумки президентської кампанії.

Саме через цих підсумків значення боротьби за Верховну Раду різко зростає, але хто до неї готовий?

Зрозуміло підвищену увагу до нової «партії влади», однак «Слуга народу» ще більш невизначена величина, ніж її неформальний лідер. Хто і кого поведе на вибори від імені головної надії країни? Опитування сходу роблять «Слугу» лідером у списку уподобань українських виборців, при цьому не можна сказати, що значний результат: згідно з квітневим даними КМІС, лише 12,4% проголосували б за партію Зеленського серед усіх опитаних (25,9% серед тих, хто визначився).

Ситуація дуже нагадує розклади перед президентською кампанією, коли толком не був відомий остаточний склад учасників. Все, включаючи лідерів, демонстрували якийсь невеликий відсоток, і вся картинка сильно помінялася, як тільки пішла реальна боротьба. Поки ж дійсно незрозуміло, які проекти продемонструють переконливий конкурентний потенціал.

Взяти, приміром, «Солідарність». Очевидно, БПП в нинішньому вигляді припинить існування і заяву Гройсмана про відхід в автономне плавання свідчить про завершення існування блоку, принаймні, в нинішньому вигляді, тому що він піде точно не один. Володимира Борисовича можна зрозуміти. «Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні», – говорить він, а при керівництві Порошенко у нього немає можливості висунутися на головну роль. Зрештою, він теж відчуває себе новим обличчям української політики, і саме суспільство сформулювало запит на нових, то обов’язково потрібно себе активно пропонувати і просувати. Якщо вже на те пішло, Володимир Гройсман всього на п’ять днів старше Володимира Зеленського.

Інша справа, що глава непопулярного уряду, напевно, сильно переоцінює свою особисту популярність, а якщо ще й проект вийде навпіл з «Народним фронтом», який давно не ловлять передвиборні радари, то і зовсім може вийти пшик.

Схоже, що і Петро Порошенко, парадоксальним чином купається в любові виборців після провальної президентської кампанії, погарячкував, за інерцією завершився гонки пообіцявши активну участь у боротьбі за парламент. По-перше, нинішні неповні 25% його персональної підтримки гарантовано будуть розтягнуті окремими партійними проектами, в яких не буде нестачі в ніші націонал-патріотів, націонал-демократів і «державників». Станом на квітень БПП ще в нерозібраному вигляді мав всього 6,6% (13,9% від тих, хто визначився). А будь-який результат, крім самого значного, не влаштує колишнього президента: статус зобов’язує.

По-друге, цей статус не дозволить Порошенко відчувати себе затишно в майбутньому парламенті в загальному ряду голів фракцій – немислимий дауншифтинг. Так що зовсім не виключено, що «Солідарність» відправиться в парламентську гонку без Порошенко. А що вона без нього? При тому, що залишається велике питання: що вона навіть з ним? Все-таки він персонально символізує протилежний полюс запиту на оновлення.

Велика проблема у «Батьківщини». Партія завжди була разгоночным механізмом просування Юлії Володимирівни на керівництво країною. Зараз, коли ясно, що президентства їй більше ніколи не бачити, ймовірно, що і масовий інтерес до «Батьківщини», і так не ажіотажний, може помітно згаснути. Впору згадати великі труднощі, з якими партія потрапила у Верховну Раду в 2014 році. Поки КМІС фіксує прохідні 12% від тих, хто визначився, але це по свіжих слідах першого туру, де особисто Юля отримала 13,4%.

Під загрозою Радикальна партія, Олег Ляшко був мало кому цікавий у президентській кампанії (5,48%), де з’явився інший яскравий герой. Партія поки на межі проходу – 4,8% від тих, хто визначився, але Рінат Леонідович може і згорнути фінансування при таких розкладах, хоча у його іншого проекту, Оппоблока Олександра Вілкула, взагалі все погано: 2,3% від невизначених.

Зеленський взагалі сильно псує картинку колишнім регіоналам, переманюючи електорат. Так, у медведчуковской «Опозиційної платформи» поки 15,7%, але знову незрозуміло, що від них залишиться до виборів, які будуть справжнім викликом промосковським силам. Перевірку виборцем пройде справжній рівень впливовості Віктора Медведчука та його ідей в Україні. Кум не хоче розчарувати кума, перед яким завжди виступав в більш прикрашеному вигляді, ніж це відповідало реальності.

Все дуже погано у «Самопомочі», яка стрімко розтратила колишні рейтинги, нинішні 1,4% просто виштовхують партію Садового в будь-які коаліції, самим не пройти. Несолодко і «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка, якого просто зіпсував життя Ігор Смешко зі своєю «Силою і честю». Зараз ці проекти ділять на 5%, але це знову ж в умовах, коли ще неясно, які нові партії та об’єднання заявляться для участі. Приклад Зеленського показав, що яскрава несподівана подача може принести несподіваний успіх, і грати яскравих і несподіваних будуть багато, частіше незграбно і безуспішно, але при цьому віднімаючи такі потрібні іншим голосу.

Поки ясно одне: за півроку до виборів, які все-таки відбудуться, найімовірніше, в конституційні терміни, ніхто не може навіть приблизно визначити склад майбутнього парламенту. Сюрпризи на президентської кампанії не закінчилися.

Леонід Швець