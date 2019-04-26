У Британії прогримів потужний вибух на заводі: є поранені

Місцеві жителі почули три гучних вибуху.



На металургійному заводі компанії TATA у місті Порт-Толбот в Уельсі (Великобританія) прогримів потужний вибух, в результаті чого постраждали дві людини.

“Жителі повідомили, що почули три гучних вибуху на TATA в Південному Уельсі після 3:30 ранку в п’ятницю. У TATA заявили, що ніхто не постраждав серйозно, а всі пожежі взяли “під контроль”, хоча, як вважають, дві людини отримали незначні травми”, – йдеться в повідомленні.

Національна авиаполиция підтвердила, що відправила на місце інциденту свій вертоліт. Також там знаходяться рятувальна та медична служби.

За словами очевидців, після вибуху в повітрі відчувається сильний запах сірки.

Деталі інциденту з’ясовуються.