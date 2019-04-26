Мені заздрять, що я кум Путіна, – Медведчук

Очільник політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктор Медведчук заявив, що в Україні дуже заздрять його статусу кума президента РФ Володимира Путіна.

“Вони настільки заздрять, що вкотре хочуть підкреслити: Медведчук — кум Путіна”, — сказавши він.

Політик переконаний: йому заздрять тому, що він є кумом “найвпливовішої і відомої людини в світі”.

“Тому я всім це прощаю. І якщо вони думали, що вони мене цим дістають, вони помиляються”, — сказавши він.

Медведчук додав, що така згадка про нього робиться для того, щоби налаштовувати людей проти, враховуючи українсько-російські відносини.

При цьому він вважає, що ті хто хотів налаштуватися проти нього негативно, вже давно налаштувалися, однак у інших може бути і позитивна думка від згадки про кумівство з Путіним.