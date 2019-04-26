Окупанти вимагають у школярів паспорти ОРДЛО для здачі випускних іспитів, – розвідка

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації посилюють вимоги до діяльності середніх та вищих навчальних закладів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

“У загальноосвітніх школах складати випускні іспити для отримання “свідоцтва про середню освіту” мають право тільки учні, які оформили т. зв. “паспорт громадянина ДНР”/ЛНР”, – інформують у ГУР МОУ.

Крім того, зареєструватися кандидатами на навчання до вищих і середніх навчальних професійно-технічних закладів дозволено тільки юнакам, які перебувають на військовому обліку.