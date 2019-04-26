Скандальні ANNA MARIA їдуть співати в Росію

Фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019, дует ANNA MARIA, які не визнали окупацію Криму Росією, поїдуть на російський пісенний конкурс «Нова хвиля» в Сочі.

«Зовсім нещодавно спілкувалися з Андрієм Данилком як раз на цю тему. І він сказав: «Якщо кожен раз думати, а хто що скаже, то можна в підсумку так нічого і не зробити!». І він має рацію. Ми вдячні йому за його поради. Ми їдемо не на російський конкурс, а на міжнародний! Ми їдемо показувати красу української музики і голосу до всіх, хто готовий сприймати і слухати», — розповіла Марія Опанасюк.

За їх словами, після скандалу у Нацвідборі на Євробаченні, їм довелося важко.

«Так, це був дуже важкий період в нашому житті, повний випробувань. Ми зрозуміли, що не все так райдужно, не треба всім беззастережно довіряти. Ми зробили для себе важливі висновки і стали сильнішими. Але тим не менш, ми вдячні цій ситуації», — розповіли артистки.