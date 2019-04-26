Стала відома назва нової партії Гройсмана

Прем’єр-міністр міністр України Володимир Гройсман піде на парламентські вибори з власною партією.

Про це журналісту ІНФОРМАТОРа повідомило джерело в оточенні глави Уряду.

“Володимир Борисович твердо вирішив йти на вибори до Ради самостійно. Наразі він формує команду однодумців”, – запевняють в оточенні Гройсмана.

Співрозмовник видання розсекретив і назву політичної сили чинного прем’єр-міністра.

“Партія буде називатися “Українська стратегія успіху”. Програмно вона буде виступати за продовження тих реформ, які Кабмін розпочав з приходом Володимира Борисовича на посаду”, – говорить джерело.

Серед засновників значаться один із лідерів популярної за часів Помаранчевої революції організації “Пора” Євген Золотарьов, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та народний депутат Вадим Денисенко із БПП.