Американець схуд на 188 кг, щоб вижити

Чоловік кілька років не міг ходити.



Американець вагою 330 кілограмів злякався смерті й схуд більш ніж в два рази.

Житель міста Фэрвью, штат Оклахома, США, страждав ожирінням з дитинства. Але з часом Кайлас Гівенс поправився до 330 кілограмів. Він не міг вставати з ліжка і практично не рухався протягом двох з половиною років. Дихав американець через кисневу маску

Коли лікарі попередили Гівенса, що його ожиріння може незабаром призвести до смерті, чоловік злякався. Він звернувся до відомого хірурга Юнану Новзарадану. В лікарні під наглядом лікарів за два місяці чоловік схуд на 96 кілограмів.

Після виписки з медустанови в наступні два місяці він скинув всього 2,3 кілограма. Але Гівенс не здався і схуд до 142 кілограмів.

Чоловік вперше за кілька років зміг ходити, вільно дихати і грати з двома падчерками. Також Гівенс запропонував своїй коханій вийти за нього заміж і та погодилася. Американець розповів, що зараз дуже близький “до того життя, про яку завжди мріяв”.





