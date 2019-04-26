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Американець схуд на 188 кг, щоб вижити

26.04.2019

Американец похудел на 188 кг, чтобы выжитьЧоловік кілька років не міг ходити.

Американець вагою 330 кілограмів злякався смерті й схуд більш ніж в два рази.

Житель міста Фэрвью, штат Оклахома, США, страждав ожирінням з дитинства. Але з часом Кайлас Гівенс поправився до 330 кілограмів. Він не міг вставати з ліжка і практично не рухався протягом двох з половиною років. Дихав американець через кисневу маску

Коли лікарі попередили Гівенса, що його ожиріння може незабаром призвести до смерті, чоловік злякався. Він звернувся до відомого хірурга Юнану Новзарадану. В лікарні під наглядом лікарів за два місяці чоловік схуд на 96 кілограмів.

Після виписки з медустанови в наступні два місяці він скинув всього 2,3 кілограма. Але Гівенс не здався і схуд до 142 кілограмів.

Чоловік вперше за кілька років зміг ходити, вільно дихати і грати з двома падчерками. Також Гівенс запропонував своїй коханій вийти за нього заміж і та погодилася. Американець розповів, що зараз дуже близький “до того життя, про яку завжди мріяв”.

Американец похудел на 188 кг, чтобы выжить
Американец похудел на 188 кг, чтобы выжить
Американец похудел на 188 кг, чтобы выжить

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