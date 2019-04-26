СБУ заявили про лихо з лжеминированиями

Правоохоронці останнім часом фіксують шквал анонімних повідомлень з неправдивими погрозами мінування.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України в Facebook в п’ятницю.

“Лише протягом останнього тижня в різних регіонах України зафіксовано 93 помилкових анонімних повідомлення, що надійшли з телефонного зв’язку, а також були спрямовані через Інтернет. Переважна більшість цих меседжів носить серійний характер: здійснюється або розсилка листів з однієї електронної адреси, або хвиля дзвінків про замінування надходить протягом короткого проміжку часу… Більше двох тисяч осіб були евакуйовані з потенційно небезпечних місць. У той же час після ретельного обстеження зазначених об’єктів та прилеглої до них території вибухових пристроїв та речовин правоохоронці не виявили”, – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що негативними наслідками таких дій є відволікання правоохоронців на перевірку неправдивої інформації, нанесення фінансових збитків державним та комерційним установам у зв’язку з призупиненням їх діяльності, перебої в роботі транспорту і інших стратегічно важливих об’єктів.

“Аналіз ситуації показує, що така “вибухова активність” пов’язана переважно з розгортанням виборчих процесів в нашій країні – основним мотивом “телефонних терористів” є перешкоджання належної організації та здійснення волевиявлення громадян. Численні повідомлення про псевдоминировании сприяють дестабілізації суспільно-політичної обстановки в країні, провокують виникнення штучного соціальної напруги, невдоволення діяльністю правоохоронних органів і державної влади, породжують ситуацію паніки і страху”, – відзначають в СБУ.

За даними спецслужби, з початку року розкрито 107 випадків надходження завідомо неправдивих повідомлень терористичного характеру, 94 “телефонних терористів” встановлено. “Неправдиве повідомлення про мінування карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджений на термін від чотирьох до восьми років. “Мінеру” також доведеться компенсувати витрати державних і комерційних установ, які зазнали збитків від їх протиправних дій”, – наголошується в повідомленні.