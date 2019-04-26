Хто проти законопроекту Сыроид? У партії “Самопоміч” розкол

Сьогодні на сторінці Facebook народний депутат від партії “Самопоміч” Вікторія Войцицкая написала, що вона і її колеги, Олена Сотник, Іван Мірошниченко та Олександр Данченко, не підтримуватимуть законопроект Оксани Сыроид “Про президента”.

“В той самий момент, коли ти намагаєшся зупинити монополізацію енергетики олігархами, а частина твоїх однопартійців, яка пропонує не міняти чиновників, цю монополізацію забезпечують.

Обмеживши кадрові повноваження нового президента, ми втратимо шанс на перезавантаження АМКУ, НКРЕКП та інших органів, що цементує монополії в українській економіці. Монополії при Порошенко стали сильнішими, а Україна – бідніша. Далі так тривати не може. Новий президент розчистити авгієві стайні, на які в інтересах олігархів і своїх друзів перетворив регулюючі та контролюючі органи режим Порошенко”, – пише Войцицкая.

У кулуарах Верховної Ради обговорюють можливі зв’язки Вікторії Войцицкой і олігарха Ігоря Коломойського, якого пов’язують з Володимиром Зеленським.