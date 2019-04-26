В Україні для безпеки людей зобов’язали захищати залізничні колії

У нових державних будівельних норм “Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування” введено обов’язкове облаштування спеціальних огорож для недопущення виходу на колії сторонніх людей.

Нові ДБН діють з 1 квітня цього року.

“Місця, які безпосередньо прилягають до шляхів швидкісних поїздів, дуже небезпечні. Тільки на Південно-Західній залізниці в минулому році було зафіксовано близько 60 нещасних випадків. Багато хто з них як раз з-за перетинання людьми шляхів у непризначених для цього місцях. Щоб підвищити безпеку людей біля залізничних шляхів і мінімізувати кількість нещасних випадків і аварій, ми ввели проектування огороджувальних парканів або лісонасаджень, які не дозволять потрапляти в небезпечні ділянки швидкісного руху поїздів. Ця норма міститься в нових ДБН, які вступили в дію з 1 квітня цього року”, – сказав міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

За підрахунками експертів, це дозволить на 30 % зменшити аварії та нещасні випадки на шляхах.

Згідно з цією нормою, для недопущення виходу на колії на ділянках організації швидкісного руху поїздів у всіх випадках слід встановлювати захисні огорожі або ділянки лісів у вигляді лісосмуг.

Якщо будуть робитися захисні лісонасадження, то вони повинні утворювати щільну безперервну лінію захисту. В місцях їх розривів повинні влаштовуватися механічні огорожі. Виняток становлять природні і штучні перешкоди для виходу на шляху. Наприклад: водойми, заболочена місцевість, скельні виїмки, будинки, гаражі і так далі.

Дані норми поширюються на проектування: