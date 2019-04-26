Безробітна американка двічі «зірвала куш» у лотерею

Перемоги були частиною щасливою смуги.



Безробітна американка Стефані Бузби з Коннектикуту двічі виграла в лотерею, поки допомагала своєму хлопцеві розвозити хліб.

Представникам лотереї вона розповіла, що її звільнили з роботи в січні, тому вона взялася допомагати своєму хлопцеві розвозити хліб.

Тиждень тому, під час однієї із зупинок на маршруті, вона купила лотерейний скретч-квиток, щоб прийняти участь у розіграші 5 млн доларів.

“Це був перший раз, коли я купила квиток за 30 доларів”, – сказала Бузби.

Квиток виявився з виграшем у 100 доларів. Але на цьому американка вирішила не зупинятися. Вона відразу реінвестувала ці гроші в покупку нового лотерейного квитка, і виграла знову, на цей раз 10 тис. доларів.

Бузби сказала, що перемоги були частиною щасливою смуги.

“Минулий тиждень була відмінною. Виграш сплатить мої рахунки за наступні пару місяців, а ще на тій самій тижня мені надійшла пропозиція про нову роботу”, – повідомила вона.