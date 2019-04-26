Суд відпустив члена групи, причетної до контрабанди 300 кг героїну

Інші організатори контрабанди мільярдної партії наркотику будуть відпущені після внесення 25 млн. гривень застави.

Учора, 25 квітня відбувся суд щодо обрання запобіжного заходу відносно наркоділків, напередодні затриманих поліцією. 24 квітня під час спецоперації із затримання членів транснаціональної організованої групи наркоділків поліцейські вилучили 300 кг героїну. Вартість вилученої партії за цінами «чорного» ринку становить майже 25 мільйонів доларів США.

За результатами розгляду клопотань слідства про обрання запобіжного заходу суддя призначив трьом затриманим зловмисникам застави, що не перевищують 10 мільйонів гривень кожному. Водночас стосовно наркокурʼєра, затриманого при спробі вивезення у власному автомобілі 100 кг героїну вартістю щонайменше 10 мільйонів доларів США, суд прийняв рішення про можливість внесення застави у 153 тисячі гривень. Ще одного співучасника групи звільнено в залі суду.

Джерело – Офіційний сайт Національної поліції