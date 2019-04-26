Фашик Донецький: Про паспорти рф на Донбасі. Рекомендовано для прочитання росіянам

Одна з головних новин останніх трьох днів – можлива роздача паспортів рф жителям окупованого Донбасу.

Нагадаю, на даний момент роздали паспорти всім главним військових злочинців і зрадників, а цивільною ваті або рядовим жителям окупованих+звичайного м’яса не дали нихуа, тому, станом на зараз, паспортів ніхто не дав, а інше – це домисли від ліхтаря.

Ну а тепер припустимо, що Донецьк забомбили літаки НАТО. Баксами. Ну, тобто паспорта рф таки дадуть двуногому бидла. Зара трошки поясню всю тупість цього цирку з подачі полтораметрового діда.

Перше – рашу будуть дерти на міжнародній арені не гірше, ніж в німецькому порно. Це тільки для внутрішнього споживача лавров і небензя супер дипломати зі сталевими яйцями, у світі зовсім скоро будуть бити в ебало тупо за російський паспорт. Як німцям нацистам колись. Вольдемар, не зупиняйся, коронуй себе, обнеси ебанарий під назвою рф парканом, дай бидлу доступ в чебурнет і переименуйся в Кінчена Ий. Завдяки тобі, полтораметровый повелитель воронежа, на звичайних і непричетних росіян в будь-якій країні будуть дивитися тепер тупо як на спільників терористів. Збс перспективи.

Друга. Якщо навіть паспорта рф таки дадуть, в чому я сумніваюся, то сбУ зобов’язана видати грамоту блядимиру, бо першими аусвайси з стегенцями отримуватимуть герої дыныры-лыныры і їх родичі. Тому сбУ навіть списків становити не потрібно – в ті списки, що є на даний момент, тупо додаємо всіх найближчих родичів абизяны і …

І все, презумпція винності, йопт. Всі родичі лыныроида і дыныропотамуса стають нев’їзними на неоккупированные території рф і автоматично позбавляються всіх соцвиплат від України. Прощай, пенсія від Хунти і дешева ковбаса, привіт, вольєр дынырылыныры-ебанарий. Ну, в сенсі рф. Спасибі, полтораметровый, ти якраз полегшив роботу на блокпостах Хунти – у разі роздачі паспортів, можна буде офіційно пакувати всіх родичів бойової абизяны. Мнагахадовчка шопиздец, ага.

Третє — у разі роздачі паспортів рф жителям окупованих, розвалиться армія дыныры і лыныры зсередини, бо сенс воювати, якщо можна на ту ж шахту в рф влаштуватися за велику зряплату. За це раптом шо окреме спасибі блядимиру, не зупиняйся, полтораметровый.

Четверте – родичі орків поїдуть жити в рф, а це навантаження на бюджет рф, бо пенсії і т д доведеться платити. Вітаю, росіяни, завдяки полтораметровому, ви можете годувати це все кодло. Чекайте підвищення податків, пенсійного віку і т д, бо вальдемар на старості років вирішив погратися в геополітику. Смачного.

П’яте, найпрекрасніше. Відкрию секрет: російський паспорт не робить людину безсмертною, якщо хто не в курсі. Так, можлива роздача паспортів рф на окупованих – це інструмент тиску на Україну, але … Але вже не 2014 рік, неа. Навіть якщо полтораметровый вирішить рипнутися і «захистити російськомовних росіян», то попереду підуть «нові росіяни». Як тупе м’ясо. А позаду них хто ? Прааавильно, російські «арійці». Ну, ви зрозуміли – заградзагони, розстріл на місці за боягузтво і т д, все як при дидах і жукова. І так – нехуй лякати силою російської армії, досить згадати, як «заблукали» придурків з -альфи – і -вимпела – покришити на салати в ДАПе. Ну або псковських і рязанських десантників можна згадати, яких прикапывали як худобу в ростовській області.

Шосте – підвищення криміногенної обстановки на території рф, завдяки «новим російським», а точніше кількість злочинів із застосуванням автоматичної зброї, якщо паспорта рф таки видадуть. Як на мене, то це взагалі шикарні наслідки і для вати, і для так званої «опозиції» рф, яка літачки любить покидати з вікна, щоб путін ну вааааще обісрався від страху. Скажіть вголос і спробуйте не посміхнутися :-орки з російськими паспортами будуть стріляти в кацапів на території рф. У мене вийшло тільки зловтішно заіржати, а у вас ?

Сьоме. Уявіть що буде творитися у прилеглих до кордону областях, коли туди кинуться дикуни, разъебавшие в мотлох регіон і порезавшие на метал все, що можна і що не можна. Уявили ? Правильно, для «нових росіян» таганрог здасться Лас Вегасом. Щоправда, звичка швидко нарубать бабла нікуди не поділася. Росіяни, готуйтеся до проблем зі зв’язком, угонів авто, різанину на вулицях, перестрілок, грабежів, викраденням людей, що приносить русский мир на територію чужих країн. Але є і хороші новини: підказую стартап – закуповуйте бронежилети вже зараз з метою перепродажу, бо вони в ціні подорожчають багаторазово, якщо паспорта рф дадуть таки бидла. Про зростання долара говорити багато не буду, просто для багатьох кацапів 1 долар стане річною зарплатою. Смачного.

Дев’яте і останнє. Найцікавіша ситуація у орків буде у випадку роздачі паспортів рф: або здохнути з російським паспортом на території Донбасу, або здохнути десь в Сирії-Венесуелі і т д, або їхати грабувати в рф і сісти там у в’язницю. І все це завдяки полтораметровому дідові, який вирішив в геополітику погратися на старості років.

Мораль. Тримаємо голови холодними, бо ще жодного паспорта цивільної ваті не роздано. Як по мені, то Кін Чен Ий не зовсім розуміє наслідки можливої роздачі аусвайсов на Донбасі, тому спокійно і без паніки. Точка.

Фашик Донецький