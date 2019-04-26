Морські тварини зникають вдвічі швидше, ніж наземні види

Нове унікальне дослідження групи вчених під керівництвом співробітників Ратгерського університету (США) показало, що глобальне потепління призвело до зникнення вдвічі більшого числа видів, що мешкають в океані, ніж видів, що мешкають на суші. Велика вразливість морських істот, у свою чергу, може значно вплинути і на людські спільноти, які покладаються на рибу і молюсків в якості їжі та економічної діяльності.

Це перше дослідження, в якому порівнюються чутливість холоднокровних морських і наземних видів до потепління та їх здатність знаходити притулок від спеки, залишаючись у своїх звичайних місцях проживання. Автори ретельно вивчили майже 400 видів по всьому світу — від ящірок і риб до павуків. Вони розрахували безпечні умови для 88 морських і 294 наземних видів, а також самі низькі температури, доступні кожному виду в найбільш спекотні сезони. З морських видів, які фахівці вивчали, 56 відсотків зазнали скорочення місць проживання з-за глобального потепління — порівняно з 27 відсотками наземних видів.

«Ми виявили, що у всьому світі морські види зникають зі звичних місць проживання через підвищення температур вдвічі частіше, ніж наземні види. Результати показують, що посилені заходи по збереженню видів будуть необхідні, якщо люди продовжать використовувати океан як ресурс для підтримки добробуту, харчування та економічної діяльності», — говорить доцент кафедри екології, еволюції та природних ресурсів Університету Ратгерса і провідний автор дослідження Малин Пински.

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Деякі риби, звичайно, можуть переміщатися в напрямку до більш прохолодним водам, але для інших ці теплові притулку недоступні, так як більше холодні райони розташовані занадто далеко або середовище існування на мілководдя уздовж континентальних шельфів часто переривається.

Це може вплинути на жителів країн, які сильно залежать від риби як щоденного джерела їжі. Так, річна камбала в пошуках більш прохолодної води зайшла настільки далеко, що справила великий вплив на рибальство: рибалкам довелося пропливати на 965 кілометрів далі на північ, щоб зловити цей вид.

Втрата популяції може виснажити генетичне різноманіття видів, мати каскадне вплив на хижаків і видобуток і змінити екосистеми, що приносять користь людині. У дослідженні наголошується, що в давнину випадки вимирання часто концентрувалися у певних широтах і конкретних екосистемах, коли клімат швидко змінювався. Подальше потепління може спровокувати втрату більшої кількості звичних місць проживання для морських видів.

За словами вчених, результати їх дослідження досить приголомшливі — почасти тому, що наслідки зміни клімату для життя океану практично ігнорувалися всього десять років тому.

«Розуміння того, які види і екосистеми будуть найбільше порушені потеплінням і наслідками зміни клімату, має важливе значення для опрацювання заходів по збереженню біорізноманіття», — стверджують фахівці.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», крупнешее вимирання морських тварин було викликано глобальним потеплінням.

За матеріалами Naked-science

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