Двоє киян задекларували доходи в розмірі понад 1 млрд гривень

Деклараційна кампанія добігає кінця. Станом на 25 квітня громадянами подано 352 тисяч декларацій, в яких задекларовано 47 млрд грн доходів, отриманих у 2018 році.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сума задекларованого зросла на 45%.

“Доходи в розмірі понад 1 млрд грн задекларували 2 людини, – наголошується в повідомленні. – Це – кияни, які отримали доходи за межами України. Загальна сума визначених ними до сплати податків – понад 1,1 гривень”.

Останній день подання декларації про майновий стан і доходи – 2 травня.