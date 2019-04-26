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Ще одна країна припинила поставки російської нафти

26.04.2019

Еще одна страна приостановила поставки российской нефтиЧерез трубопровід ” Дружба йде забруднена сира нафта.

Угорщина призупинила поставки російської нафти по трубопроводу “Дружба”. Про це повідомили в найбільшій нафтогазовій компанії Угорщини MOL (Magyar Olaj es Gazipari Reszvenytarsasag).

“MOL постійно контролює якість сировини, що надходить по трубопроводу Дружба, і не дозволяє не відповідає стандарту сирої нафти надходити в Угорщину. До теперішнього часу якість сирої нафти, що надходить по трубопроводу, відповідало нормативним вимогам, однак ми вирішили тимчасово призупинити приймання сирої нафти. Забруднена сира нафта не може надійти на наш переробний завод”, – зазначили в MOL.

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