Обидві палати Конгресу США засудили “паспортний” указ Путіна

Сенат і Палата представників американського Конгресу висловили протест і засудили указ президента РФ щодо видачі російського громадянства жителям окупованих українських територій на сході Країни.

Впливові сенатори й конгресмени випустили низку заяв з цього приводу, повідомило в п’ятницю Посольство України в США.

“В обох палатах Конгресу США засудили рішення Росії щодо спрощеної видачі російських паспортів українцям в ОРДЛО”, – зазначається в повідомленні.

Як наголосив у цьому зв’язку керівник Комітету з питань Збройних сил верхньої палати Конгресу сенатор-республіканець Джим Інхоф, це “ще один зухвалий напад на український суверенітет, який засвідчує, що Путін не ставиться серйозно до миру”. Американський впливовий законодавець висловив заклик до влади США продовжити підтримувати Україну, а також підняти ціну для путінської Росії за її агресію.