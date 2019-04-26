Пальческий розкрив таємницю прийняття мовного закону: «найстрашніше…»

Відомий український телеведучий Андрій Пальчевський розкритикував прийняття Верховною Радою закону про функціонування української мови.

Про це він висловився на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram.

Так, телеведучий Андрій Пальчевський висловив свою думку про мовний закон, який Верховна Рада прийняла в четвер, 25 квітня. Він зазначив, що на вивчення цього закону потрібні роки.

«Для того, щоб вивчити цей закон, знадобиться багато років. До чого він призведе, я не знаю. Найстрашніше це з боку національних меншин. А я сьогодні подивився у Вікіпедії – 8,5 млн називають себе росіянами, не рахуючи румунів, болгар і всіх інших. Можуть з’явитися свої лідери, які можуть стати на чолі під прапором захисту мови», – заявив телеведучий.

Також одним з противників мовного закону став голова парламентської фракції “Опозиційний блок” Вадим Новінський і його заступник Олександр Вілкул.

“Подав у Раду проект постанови, який блокує підписання мовного закону! Таким чином, ні спікер парламенту Парубій, ні президент Петро Порошенко не може підписати цей закон. Відповідно, цей закон не може вступити в силу”, – написав Він на своїй сторінці в Facebook.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», відомий телеведучий Андрій Пальчевський висловився з приводу поїздки кандидатів у президенти України в Париж. Відповідне відео Пальчевський опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram. Так, телеведучий Андрій Пальчевський прокоментував візит Петра Порошенка і Володимира Зеленського до глави Франції Еммануеля Макрона. Він зазначив, що зустріч кандидатів в президенти з главою Франції пройде в різний час.

Нагадаємо, що підприємець, телеведучий і громадський діяч Андрій Пальчевський опублікував відеозвернення, в якому вказав на нібито маніпуляції команди Петра Порошенка та Володимира Кличків. Зокрема, Пальчевський вказав, що існують дві різні організації VADA і WADA. VADA — The Voluntary Anti-Doping Association – організація, яка займається проведенням антидопінгових проб спортсменів (бокс і змішаних єдиноборствах).

Також портал «Акценти» писав, що засновник і президент клініки та фонду Eurolab, в якій зробив спробу здати аналізи Володимир Зеленський, Андрій Пальчевський звернувся до чинного президента. А також відповів на звинувачення в адресу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він зазначив, що йому в особисті повідомлення від прихильників Петра Порошенка приходять звинувачення в подвійному громадянстві. Також виборці Порошенко звинувачує ведучого в упередженості щодо свого друга і бізнес-партнера Володимира Зеленського.

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