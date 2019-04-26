Гройсман зустрівся із Зеленським: деталі бесіди

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Про це повідомляє інформаційне видання «Українська правда».

Так стало відомо, що в четвер, 24 квітня, спливла інформація про те, що новообраний президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провели неформальну зустріч.

Їхня зустріч Зеленського та Гройсмана нібито відбулася в офісі команди лідера президентських перегонів.

«Володимир Гройсман приїхав познайомитися з Володимиром Зеленським. Обговорювалися загальні світоглядні речі. Зустріч була неофіційна. Говорили про життя, про ситуацію в країні», – повідомили в прес-службі.

Джерело стверджує, що в обох склалося гарне враження один про одного».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», відомий політолог і соціолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко розповів, що спочатку Володимир Зеленський проведе боротьбу з корупцією, а це відіб’ється в арештах близького оточення поки ще чинного президента Петра Порошенка. Про це повідомляє портал «Politeka».

Нагадаємо, що новообраний президент України Володимир Зеленський полетів на вихідні в Туреччину. Про це повідомляє сам Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook. Варто звернути увагу, що Володимир Зеленський зазначив, що домовлявся і надходить «відкрито». «Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль «Весело». А сам через 2 дні тому. За 4 місяці… це перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров’я та нормального відпочинку».

Також портал «Акценти» писав, що посольство України в Празі вимагало вибачень від чеського видання Český rozhlas з-за публікації матеріалу про новообраному президентові України Володимира Зеленском. Про це повідомляють на сторінці «UKR Embassy in CZE» в Twitter. Матеріал називається «Єврей на чолі українських фашистів», автором якого є оглядач Яна Фингерланда.

Нагадаємо, що команда Володимира Зеленського хоче переформувати уряд України. Про це передає Знай. Джерела стверджують, що команда Зеленського планує замінити п’ятьох міністрів, в тому числі за президентською квотою. «В останні два дні представники Зеленського пробивають ґрунт щодо того, щоб замінити п’ятьох міністрів: Фриз (міністр у справах ветеранів Ірина Фриз), Омеляна (міністр інфраструктури Володимир Омелян), Зубко (міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко), Кубіва (міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів), Насалика (міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Носалик)», — передав джерело у Верховній Раді.

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