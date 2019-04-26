Верховний суд ухвалив важливе рішення щодо скасування Томосу: подробиці

Верховний Суд відмовився оцінювати провадження щодо Томосу.

Про це повідомляє інформаційний портал «znaj.ua».

Так стало відомо, що Верховний Суд відмовився оцінювати рішення Верховної Ради, яким вона підтримала звернення чинного президента України Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

«Верховний Суд закрив провадження по справі за позовом релігійних організацій про скасування постанови Верховної Ради України від 19.04.2018», — сказано в повідомленні.

Верховний Суд розглянув справу і дав висновок про те, що воно не має жодних ознак справи адміністративної юрисдикції. В результаті суд прийняв рішення закрити провадження.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Конституційний суд України (КСУ) відкрив провадження за законом, зобов’язує вказувати належність УПЦ МП до Росії. Про це повідомляє Конституційний суд України. «Постановою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження у справі. Здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні Палати Суду», — написано в повідомленні.

Нагадаємо, що митрополит Запорізький і Маріупольський Української Православної Церкви Лука звернувся до українців перед виборами. Він закликав всіх відповідально ставитися до вибору президента і не продавати свій голос. Про це священик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Теlegram. Так, Лука заявив, що відмовитися голосувати — це «глибоке оману». Оскільки голосами тих, хто не прийде на виборчу дільницю, можуть скористатися.

Також портал «Акценти», писав, що за роки незалежності в Україні було зведено 4 тисячі православних храмів. Таку заяву зробив глава ПЦУ митрополит Єпіфаній під час візиту в Житомир і відвідування накупольні хрести кафедрального храму Святого рівноапостольного князя Володимира. Про це передає «Укрінформ». Зокрема, предстоятель ПЦУ вважає. Що зумівши побудувати таку велику кількість храмів Україна увійшла в історію. Адже ніде в світі немає аналогів такому досягненню.

Також портал «Акценти» писав, що в УПЦ МП заявили про заборону служити священика, настоятеля храму села Брани Горохівського району, який перейшов в Православній Церкві України. Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ МП. Керуючий Волинською єпархією єпископ Волинський і Луцький Натанаїл видав указ про заборону в священнослужінні протоієрею Іоанну Изаю.

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