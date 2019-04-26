Спецагент США розповів, як викрали Ісуса: «прибув інопланетний корабель»

Колишній співробітник ВВС США розповів всю правду про життя Ісуса Христа.

Про це повідомляє інформаційний портал «Знай.иа».

Співробітник ВВС США Чен Томас в 1966 році написав книгу під назвою «Історія Адама і Єви». Але вона так і не була опублікована через те, що потрапила під особливу цензуру ЦРУ.

У книзі автор розповідав, що Ісус Христос жив у Індії під час так званих «втрачених років», які пропущені в Біблії. А після розп’яття за ним прилетів НЛО та інопланетяни забрали його до себе.

Томас все життя любив тему НЛО. Але ймовірно на своїй роботі він дізнався щось більше, ніж повинен був. І тому, лише днями, через 50 років, книгу нарешті опублікували.

У ній йдеться про те, що на півночі Індії Ісус жив серед народу Нага і пробув серед них 18 років. За словами Томаса, останні слова Ісуса перед смертю насправді були сказані на мові Нага і це було «Я слабею, я слабею, темрява поглинає мене».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», астрологи пропонують ознайомитися з прогнозом для всіх знаків зодіаку на 8 квітня 2019 року. Так на думку астрологів в понеділок буде у всіх відносинах сприятливий день, щоб проявити свої здібності на роботі. Також буде сприятливий час для ведення ділових переговорів. У понеділок можна буде провести всі заплановані зустрічі, які обов’язково закінчаться позитивним результатом.

Нагадаємо, що 26 квітня православні українці відзначають Страсну п’ятницю — цей день нагадує віруючим про муки Ісуса Христа перед розп’яттям. Страсна п’ятниця настає за два дні до Великодня. У 2019 році Воскресіння Христове святкується 28 квітня, відповідно, Страсна п’ятниця випадає на 26 квітня. У Велику, або Страсну п’ятницю на ранковій службі читають 12 Євангелій Святих Страстей Христових, згадують про суд, розп’яття і тілесної смерті Ісуса Христа, а на вечірній службі виносять Плащаницю.

Також портал «Акценти» писав, що в основі світлого свята Пасхи лежить біблійна історія чудесного воскресіння Ісуса Христа, який був розп’ятий на хресті. Це свято вже багато років відзначають у всьому світі. Про це повідомляє інформаційний портал «kp.ua». Чому в цей день прийнято фарбувати яйця? Існує легенда про те, що після воскресіння Ісуса Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, щоб повідомити чудову звістку і піднесла йому в подарунок яйце. Саме з того моменту яйця символізують воскресіння.

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