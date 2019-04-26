Вже 6 людей загинули на шахті “ЛНР”

На шахті “Востокдкарбон”, недалеко від непідконтрольного Україні міста Алчевська, де вчора сталася низка вибухів, з-під завалів витягнуто тіла вже шести гірників.

“Відомо, що там (на шахті – ред.) вчора прогримів потужний вибух, потім було ще два коротких. Загалом, під землею на момент вибуху залишалося 17 шахтарів. Тіла шістьох вже знайшли. Зараз у шахті залишаються 11 гірників. Їх доля невідома”, – зазначив Лисянський.

Він додав, що вибух через скупчення метану був дуже потужним, що призвело до викиду породи.