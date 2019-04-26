У ЦРУ з’явився аккаунт в Instagram

Відомство хоче залучити нових працівників.



ЦРУ відкрило офіційний аккаунт у соціальній мережі Instagram. Перший пост на сторінці Центрального розвідувального управління США супроводжується фото робочого місця співробітника відомства.

На знімку видно стіл, стілець, книги і журнали, навушники, квітка в горщику, карти, будильник, пакет з написом “абсолютно секретне чтиво”, а також перуку і бейджик директора ЦРУ на ім’я Джини Хаспел.

У підписі до кадру зазначено “Я шпионю своїм маленьким оком” (I spy with my little eye), що є відсиланням до дитячої гри I spy, де один гравець загадує якийсь предмет у його полі зору і починає гру цієї фрази, а інші повинні угадати.

Зазначимо, що час, вказаний на годиннику, показує 8:46 – це момент теракту в Нью-Йорку 11 вересня 2011 року, коли літак протаранив північну башту Всесвітнього торгового центру.

Аккаунт “@cia” є останнім доповненням до існуючого присутності американського секретного агентства в соцмережах на Facebook, YouTube, LinkedIn і Twitter і знаменує собою нове зусилля щодо активізації участі громадськості, говориться в повідомленні телеканалу CBS.

Метою є намір залучити до роботи в ЦРУ нових співробітників. Зараз на профіль підписані вже понад 27 тисяч користувачів.

ЦРУ “прийшов” в Instagram в четвер, через тиждень після того, як директор Джина Хаспел вперше представила цей план під час публічного виступу у Обернском університеті в Алабамі.

У своїй заяві глава відомства сказала: “Приєднання до Instagram – це ще один спосіб, яким ми ділимося історіями ЦРУ і залучаємо талановитих американців для роботи тут. Через цей аккаунт ми познайомимо з життям Агентства, але не можемо обіцяти селфи з секретних локацій”.