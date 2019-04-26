ЗМІ розповіли про пропозицію РФ закачати неякісну нафту в склади «Укртранснафти»

Під час проведених у п’ятницю, 26 квітня переговорів у Мінську Російська Федерація запропонувала перемістити обсяг неякісної нафти на зберігання в систему митних ліцензійних складів Акціонерного товариства «Укртранснафта», про що повідомляє український «Інтерфакс».

Джерело в митниці України повідомив інформагентству: «Я маю дані на рахунок того, що в якості тимчасового рішення для якнайшвидшого відновлення транзиту винна сторона запропонувала перемістити зіпсований обсяг нафти на зберігання в систему митних ліцензійних складів «Укртранснафти».

За словами джерела, для цього необхідно реєструвати митний ліцензійний склад у Бродах на потужностях «Укртранснафти», після чого приймати нафту на зберігання, а далі – під митним контролем випускати її на підмішування в режим експорту із збереженням допустимих показників «чорного золота».