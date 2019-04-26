На Крючкова наділи браслет стеження

На колишнього народного депутата, колишнього екс-керівника правління ПРАТ «Холдингова компанія «Енергомережі»» Дмитра Крючкова, наділи електронний браслет стеження.



Таку заяву зробив спікер Нацполиции України Ярослав Тракало.

Екс-нардеп є підозрюваним у нанесенні збитків державі на суму, яка перевищує 346 мільйонів грн.

Дмитро Крючков обіймав посаду керівника компанії «Енергосети». Згідно з рішенням суду, його відпустили під заставу.

«На Крючкова наділи електронний браслет», — заявив Ярослав Тракало.

Екс-нардепа підозрюють ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Раніше Дмитра Крючкова, якого екстрадували з Німеччини в Україну, випустили зі слідчого ізолятора під заставу в розмірі 7 мільйонів грн.