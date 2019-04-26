Daimler прокоментував продаж санкционных лімузинів Кім Чен Ину

Кім Чен Ин здивував лімузинами в ході ряду зустрічей



Німецький автоконцерн Daimler, виготовляє броньовані лімузини, наявні в розпорядженні керівника Північної Кореї Кім Чен Ина, заявив, що не знає, звідки той отримав їх, і не має ніяких справ з КНДР.

“Ми не маємо абсолютно ніякого поняття, яким чином ці автомобілі були доставлені в Північну Корею. Для Daimler коректний експорт продукції згідно з законом є фундаментальним принципом відповідальної підприємницької діяльності”, – заявив представник автоконцерну в Штутгарті у відповідь на запит агентства AP в п’ятницю, 26 квітня.

Продаж Північної Кореї предметів розкоші, включаючи лімузини, заборонено санкціями ООН, прийнятими з метою примусити КНДР до відмови від ядерної зброї. Кім Чен Ин, однак, здивував спостерігачів своїми лімузинами у ході низки зустрічей на високому рівні, в тому числі, з президентами Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Під час недавнього саміту у Владивостоці, Кіма чекали на вокзалі два лімузина – Mercedes Maybach S600 Pullman Guard і Mercedes Maybach S62. Лідер КНДР, судячи з усього, використовував S600 Pullman Guard і в ході самітів з Трампом у Сінгапурі в червні 2018-го і в Ханої в лютому нинішнього року.

Daimler – один з лідерів у сфері виробництва розкішних автомобілів представницького класу. Він постачає свою продукцію майже в усі держави і має заводи в Європі, Північній і Південній Америці, Азії та Африці. КНДР, однак, не значиться в списку офіційних клієнтів Daimler.