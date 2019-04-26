У Лондоні з-за протестів перенесли фестиваль фільмів для дорослих

Протестували феміністки.



Організатори Лондонського фестивалю порнофільмів вирішили змінити місце його проведення після скарг у місцеві органи влади.

Нове місце буде відомо лише тим, хто купив квитки на захід.

Фестиваль повинен був пройти 26-28 квітня в лондонському районі Камден. Проти його проведення, за словами організаторів, виступила «трансфобная група». При цьому, як зазначає газета, фестиваль також розкритикували феміністки, які назвали його принизливим.

На фестивалі збираються показати фільми, які «підтримують фемінізм, квиров і рух за секс-позитив».