Генпрокуратура направила в суд обвинувачення стосовно правопорушень під час Майдану

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно співробітників правоохоронних органів, які брали участь у незаконних затриманнях та побиття протестувальників під час Евромайдана.

У прес-службі ГПУ повідомили, що звинувачення стосуються одного зі слідчих Національної поліції та заступника голови однієї з місцевих прокуратур міста Києва.

Повідомляється, що дані особи звинувачуються в незаконному затриманні, а також побиття активістів.

Крім того, вони займалися фальсифікацією матеріалів справи про нібито участь у масових заворушеннях.

Згідно з повідомленням ГПУ, на термін передачі в суд даної справи вплинуло тривале ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, неодноразовий відмова слідчих суддів щодо обмеження підозрюваних в ознайомленні, а також незаконне не відсторонення підозрюваного від посади одним з керівників органів Нацполиции.