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Іноземці скоїли понад 400 злочинів за півтора місяця

26.04.2019

Майже за півтора місяці поліція задокументувала понад 400 кримінальних злочинів, скоєних іноземцями.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін.

Так, на території з 1 березня по 31 травня цього року проходять цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за дотриманням законодавства у міграційній сфері під умовною назвою “Мігрант”. Зокрема, з 16 березня проходить практичний етап заходів.

“З початку практичного етапу операції “Мігрант” поліцейські задокументували 434 кримінальні правопорушення, вчинених іноземцями. Найбільше громадяни іншої країни здійснили крадіжок, розбоїв та грабежів шахрайства – 166 фактів. Також поліцейські встановили 88 фактів підробки документів, ще 58 фактів стосувалися сфери незаконного обігу наркотиків”, – зазначив Аброськін.

Також оперативники поліції викрили та ліквідували чотири організовані злочинні групи, до складу яких входили іноземці. Дві такі групи займалися торгівлею людьми, а дві інших спеціалізувалися на крадіжках.

Крім того, затримано 30 іноземних громадян, які перебували у розшуку за скоєння кримінальних злочинів.

За словами заступника начальника департаменту по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполиции Ігоря Малахова, за півтора місяці слідчими підрозділами Нацполиции оголошено підозри з 632 кримінальним провадженням стосовно іноземців. До суду з обвинувальним актом направили 521 кримінальне провадження.

У той же час до адміністративної відповідальності притягнуто 12 800 іноземців. Тому накладено штрафів на майже 2,5 мільйона гривень. При цьому, 700 тисяч гривень стягнуто в доход держави.

“Нами спільно з Державною міграційною службою впроваджено алгоритм дій із взаємодії та максимально ефективного реагування до іноземцям-порушникам. Так, ми відправили понад три тисячі звернень, з яких половина (1520) вже задоволено, про скорочення терміну перебування, скасування дозволу на імміграцію, скасування посвідки на проживання в Україні, встановлення заборони в’їзду, примусове повернення або видворення з нашої країни”, – сказав Малахов.

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За словами начальника департаменту карного розшуку Сергія Тихонова, з початку заходів поліцейські і миграционщики примусово повернули або видворили вже 25 таких іноземців.

“Ми відпрацювали механізми взаємодії і перейшли до системної роботи з колегами по ДМС. Зокрема, це стосується запобігання подальшого перебування в нашій державі іноземних громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі. Так, поліцейські і миграционщики з початку заходів примусово повернули або видворили вже 25 таких іноземців”, – зазначив Тихонов.

Перший заступник голови Державної міграційної служби Наталя Науменко зазначила, що протягом операції “Мігрант” вже затримано понад 6 тисяч осіб, які порушили міграційне законодавство.

 

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