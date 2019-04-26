У Києві шахраї почали нагнітати істерію навколо «Приватбанку» і красти гроші пенсіонерів

У Києві шахраї придумали нову схему обману пенсіонерів, використовуючи в ній недавній скандал навколо рішення суду про незаконність націоналізації «Приватбанку».

Про це ЗМІ стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Зазначимо, що раніше подібні афери з банківськими картами здійснювали за допомогою смс-повідомлень з номера нібито «Приватбанку». Шахраї телефонували і повідомляли, що картка нібито заблоковано і потрібно зв’язатися з банком за певним номером. Довірливі люди, в основному пенсіонери, кидалися дзвонити «менеджеру», і у них відразу ж випитували пін-код, а потім знімали гроші з рахунків.

Зараз шахраї вже не обтяжують себе відправкою повідомлень, а самі наполегливо надзвонюють пенсіонерам, щоб всіма правдами і неправдами вивідати пін-код їхні карти і викрасти гроші. Так, після перемоги Зеленського на виборах злочинці уміло використовують істерію, яку намагаються нагнітати навколо «Приватбанку», щоб обікрасти карткові рахунки старих.

Потерпілий написав заяву в поліцію і повідомив про подію в банк. Гроші йому не повернули, а поліція почала розслідування за статтею «Шахрайство».