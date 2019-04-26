Пенсії для жителів Донбасу обійдуться Росії в 1,5 млрд доларів на рік

Пенсійні виплати жителям неподконтольных Україні районів Донбасу, які отримають російські паспорти обійдуться Росії в 100 млрд рублів (1,54 млрд доларів) щорічно.

Зазначається, що розмір пенсії не може бути менше мінімальної — 8846 рублів, або 136,6 долара.

Крім того, як повідомили у ТАСС, глава Мінпраці РФ Максим Топілін заявив, що виплати пенсій для жителів Донбасу не стануть «великим навантаженням» для ПФР. Більш розгорнуту відповідь Топілін не дав.

Перед цим у Пенсійній фонді Росії заявили, що мешканці Донецької та Луганської областей з паспортами РФ будуть отримувати російські пенсії, тільки якщо переїдуть на постійне місце проживання в Росію.