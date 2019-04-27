Супрун предупредила, что от животных в контактных зоопарках можно подцепить смертельную инфекцию

Ульяна Супрун предупредила, что от животных в контактных зоопарках можно “подцепить” смертельные инфекции.

Контактные зоопарки – источник опасной инфекции – такой пост в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Животные являются носителями большого количества заболеваний. Между тем психологи говорят – общение в контактных зоопарках положительно влияет на нас.

Главный ветеринар киевского зоопарка утверждает, что есть специальные правила содержания животных в контактных зоопарках, а их здоровье контролирует ветеринарные службы города и района.

“Каждый день работники осматривают этих животных. Если есть минимальное подозрение, лысина, выпадение шерсти и т.д., они сообщает нам и мы осматриваем это животное”, – рассказывает главврач киевского зоопарка Инна Васильковская.

Джерело – strana.ua