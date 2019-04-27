Начальник відділення нацпарку «Нижньодніпровський» вимагав хабара за вилов риби

Начальник Білозерського природоохоронного відділення Національного природного парку «Нижньодніпровський» вимагав хабарі за безперешкодний вилов риби.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

За вирішення питання про безперешкодний вилов водних живих ресурсів на акваторії природно-заповідного фонду, на території обслуговування нацпарку, чиновник вимагав від місцевого мешканця хабар у розмірі 17,5 тис. гривень.

При цьому, свій «бізнес» керівник відділення поставив на потік. Залежно від вилову, він вимагав надавати йому 15-20 тис. гривень щомісяця.

Правоохоронці затримали хабарника під час одержання другої частини зазначеної суми хабара в розмірі 15,5 тис. гривень разом з посередником.