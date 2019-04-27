Вибух на шахті під Луганськом: Шахтарів почали діставати через добу

Пройшли добу, поки шахтарів почали діставати з-під завалів рятувальники з РФ через небажання «ЛНР» звертатися до українським рятувальникам.

Про це повідомляє представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський,.

«Зараз там працюють рятувальні служби Російської Федерації. Ватажок «ЛНР» публічно звернувся до Російської Федерації з приводу того, що у них немає обладнання, щоб врятувати гірників. І з РФ, з Ростовської області, їхали гірські рятувальники. Пройшли добу, поки почали ліквідовувати наслідки аварії. І вони втратили це дуже важливий час. Там (у шахті) немає повітря. І рахунок йшов на хвилини», — йдеться в повідомленні.

Лисянський зазначив, що найближчим містом, де працюють рятувальники, які могли б швидше дісталися до місця аварії, є Лисичанськ, і додав, що якщо б представники «ЛНР» звернулися за допомогою до України, то це було б швидше.