Розтратив 200 тисяч бюджетних коштів: під суд піде начальник виправної колонії

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Краматорську, за процесуального керівництва прокуратури Донецької області завершили досудове розслідування щодо керівника Торецької виправної колонії, підозрюваного у розтраті бюджетних коштів.

Про це передає прес-служба Бюро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2018 року начальник Торецької виправної колонії №2, який за своєю посадою повинен забезпечувати цільове використання коштів та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, особисто видавав неправдиві офіційні документи.

У виправній колонії, згідно з документацією, відбувались будівельні роботи, зокрема демонтаж та монтаж димової труби котельні. Насправді ж вказані роботи фактично не були виконані, та керівник від імені бюджетної установи засвідчив їх виконання своїм підписом. Відтак, наступного ж дня бюджетні грошові кошти перераховувались з рахунків ДП «Торецька виправна колонія (№2)» на розрахункові рахунки суб’єктів господарювання-підрядників. Таким чином, зловживаючи службовим становищем, керівник виправної колонії завдав матеріальної шкоди очолюваній ним установі у розмірі близько 200 тисяч гривень.

«За результатами досудового розслідування посадовець підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів), ч. 2 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті», — йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За результатами досудового розслідування, проведеного слідчими ДБР, підрядники повернули незаконно отримані 200 тисяч гривень до державного бюджету.