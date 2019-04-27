«Яка нахабна тб*рь! По хамству немає рівних»: такого плювка від Порошенка не очікував ніхто, це відео вже облітає мережа

Мережа яро обговорює відповідь Петра Порошенка українській журналістці.

Відповідні відео опублікували в соціальній мережі facebook.

Так журналістка сперечалася у Петра Порошенка, що він буде робити після інавгурації Володимира Зеленського. На що він відповів, що буде балотуватися в європарламент. Варто відзначити, що відповів він російською мовою.

Таку відповідь, точніше на якій мові він його вимовив, обурив користувачів мережі. І вони почали залишати свої їдкі коментарі.

«Хтось розповідав про мову ????? Вже можна не лицемірити», «Але він там буде, в Європарламенті, ось згадаєте. Тепер у нього в резюме хороший список посад», «Ого !!! Нічого собі заявивши !!! «,» Яка нахабна тварюка! «,» Яке воно не виховано, тицяє журналісту, чмо шоколадне «, » По нахабству немає рівних», — такі коментарі залишили користувачі мережі під відео.

Аналізи ж здав… тепер можна і по-іншому рос розмовляти і квасити по чорному! 🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷

Gepostet von Galina Vogt am Dienstag, 23. April 2019

Як раніше повідомляв портал «Акценти», передвиборна гонка в Україні набирає неабиякі обертів. Так, у ЦВК заявили про те, що за законом у них є рівно 10 днів для того, щоб оголосити переможця. Станом на 25 квітня в центральній виборчій комісії заявили, що працюють з безпрецедентною швидкістю в цьому році. Так, на даний момент Порошенко все ще залишається президентом, так як Зеленського не хочуть оголошувати переможцем.

Нагадаємо, що судді Конституційного суду України розповіли, що можлива відставка голови суду Станіслава Шевчука не вплине на присягу новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють на офіційному сайті Конституційного суду України». У заяві зборів суддів Конституційного суду зазначено, що в ЗМІ і соцмережах поширюється інформація про можливий зрив інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського з-за дострокового звільнення Станіслава Шевчука з посади глави Конституційного суду.

Також портал «Акценти», писав, що «Самопоміч» підготувала проект закону «Про президента України», який регулює повноваження і процедуру імпічменту, що може призвести до держперевороту. Про це у своєму блозі написав відомий політтехнолог Михайло Подоляк. За словами Подоляка, Україна сама заганяє себе в системний конфлікт, рішенням якого стає «підсумкова вулична бійка». Причиною цього є управлінська еліта Порошенко («неефективна, але жадібна»), яка завжди намагається обдурити громадян.

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