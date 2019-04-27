«Не пораньте попку»: Соколова люто пройшлася по путінським псам з-за виборів в Україні, навіть Кремль затрясся

Відома українська журналістка Яніна Соколова влаштувала жорсткий тролінг кремлівським пропагандистам з-за їх нездійснених страшилок про вибори президента в Україні. Також вона порадила всім російським відсвяткувати демократичні вибори в Україні шампанським.

Відповідна рада вона озвучила в ефірі авторської програми «Вечір з Яніною Соколовою».

Журналістка Яніна Соколова висміяла російських пропагандистів із-за нездійснених страшилок про вибори президента в Україні.

«Вибори в Україні закінчилися повним обломом для Кремля. Чинний президент вибори не зірвав, стадіон не підірвав і наступ не почав, голосування не сфальсифікував і цивілізовано передав владу опоненту. А новий президент пообіцяв легалізувати проституцію і марихуану», — сказала Соколова.

Також вона порадила росіянам відкрити шампанське і відсвяткувати демократичні вибори сусідів.

«Загалом, відкриваємо шампанське оком, панове. Чи за старою НКВДшной традиції — в себе. Тільки не пораньте попку мюзле. Мюзле — дріт, що утримує кришку шампанського. У кращих будинках Луб’янки естети використовують колючий мюзле під напругою», — з сарказмом додала вона.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що відома українська журналістка Яніна Соколова жорстко засудила зрадників України, які зараз воюють в рядах «ДНР». Так, українська журналістка жорстко висловилася про терористів «ДНР». Вона розповіла, що перейшовши на бік Росії вони таким чином нехтують величним подвигом їх предків. Які під час Другої світової війни робили все можливе, щоб їх діти і внуки жили спокійно і щасливо.

Також портал Акценти писав про те, що популярна українська журналістка Яніна Соколова висміяла російську пропагандистку Ольгу Скабееву. Причиною глузування став ролик, в якому Скабеева вважає себе українським кандидатом у президенти. Після цього Яніна Соколова показала фрагмент з кліпу Скабеевой і зробила на нього пародію, висміявши мова пропагандистки українською мовою. У ролику вона заявила, що «теж хоче балотуватися».

Нещодавно Акценти писав про те, що українці бурхливо обговорюють пристрасті, які вирували напередодні у прямому ефірі телепрограми «Право на владу», пов’язані з дебатами між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським. Варто нагадати, що в прямому ефірі шоу спалахнула суперечка через скандальних висловлювань журналістки 5 каналу Яніни Соколової в адресу кандидата в президента Володимира Зеленського.

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