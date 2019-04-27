Медики розповіли, як нормалізувати тиск без ліків: 3 ефективних способу

Медики розповіли, як нормалізувати тиск без лікарських препаратів.

Про це повідомляє інформаційний портал «newsoboz».

Знизити тиск можна кількома способами.

Перший спосіб:

Найголовніше-це правильне харчування. Наприклад, DASH-дієта здатна нормалізувати тиск у пацієнтів з помірною гіпертонією за 14 днів, передає. У раціон цієї дієти входять — овочі, фрукти і крупи. Також можна їсти нежирні молочні продукти, біле м’ясо птиці, рибу.

Другий спосіб:

На другому місці — відпочинок. Слід хоча б раз на день влаштовувати собі розвантаження.

Третє місце:

Відмова від солі може нормалізувати ваш тиск, і навіть допоможе позбутися від надмірної ваги.

Однак якщо тиск піднявся до критичної позначки, то випробовувати альтернативні методи, однозначно, не варто, попереджають фахівці.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», багато людей страждають від надмірної ваги і перед ними гостро стоїть питання харчування. Відомо, що дієти не допомагають позбавитися від зайвої ваги, а лише погіршують ситуацію, виводячи з організму корисні речовини і вітаміни. Щоб повноцінно харчуватися і скинути вагу дієтологи рекомендують вживати в їжу такі продукти. М’ясо птиці і нежирна риба – білки, жиророзчинні кислоти Омега-3 допомагають тривалий період відчувати ситість і не накидатися на їжу в наступний прийом.

Також портал «Акценти» писав, що напередодні літа тема схуднення є мегаактуальной для багатьох людей, і як не можна до речі, лікарі-дієтологи поділилися радою про те, що можна досить швидко скинути зайві кілограми. Фахівці назвали ідеальне блюдо, яке є максимально корисним для всіх бажаючих розлучитися з надлишками жиру. Виявляється, потужний удар по жировим відкладенням завдає рагу з брокколі.

Також портал «Акценти» писав, що експерти, що розбираються в супермаркетных покупках розповіли, як вибрати правильне м’ясо для шашлику, а також не помилитися з маринадом. Перше правило — це не купувати напівфабрикатів. Так, замариноване м’ясо з овочами і спеціями це кіт в мішку. Такі продукти таять в собі велику загрозу. Шашлик в маринаді не рекомендують купувати, так як для їх приготування використовують вже відпрацьований сировина: переохлажденное або протухлі м’ясо.

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