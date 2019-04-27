«Це завжди битва»: Кравець несподівано розповіла про відхід у політику

Зірка «95 Кварталу» Олена Кравець відповіла на хвилююче багатьох питання про те, чи збирається вона йти в політику слідом за своїм колишнім колегою Володимиром Зеленським

Артистка взяла участь в інтерв’ю Жені Жигалиной для YouTube-каналу «Женин журнал».

Зокрема, Кравець відповіла на питання про те, чи є у неї політичні амбіції.

«Коротко, ясно, як відрізала, — немає», — з упевненістю заявила зірка.

Вона розповіла, що у неї немає прагнення до подібних речей, а крім того, вона не готова брати на себе таку відповідальність.

«Мені не дуже цікаво. Мені здається це складно, і це не жіноча справа… Це складно, це завжди битва і непроста поле для самовираження. Я знайду собі ще сфери для самовираження», — впевнена Кравець.

Портал «Акценти» писав, що Олена Кравець, соратниця Володимира Зеленського по студії «Квартал 95», розповіла всій країні про важку роботу коміка і своїх заробітках.

Нагадаємо, що популярна співачка і актриса студії «Квартал 95» Олена Кравець розповіла, що якось задумалася про відхід з популярного гумористичного шоу «Вечірній квартал», який дивиться вся країна. Про це популярна актриса розповіла в інтерв’ю для «Зе Інтерв’юер». Так, Олена Кравець розповіла, що в її житті одного разу був складний момент, і саме тоді вона задумалася про кардинальні зміни у своєму житті.

Також портал «Акценти» писав, що актриса студії «Квартал 95», 42-річна Олена Кравець порадувала своїх шанувальників спокусливими фото. Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Так, зірка позувала на камеру в білій сорочці з розстебнутими ґудзиками в зоні декольте, таким чином засвітивши груди. Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від знімка, на якому зображена Кравець. Вони засипали її компліментами.

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