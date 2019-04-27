«Атомну зброю, якого бояться всі»: названо нищівної перевага Зеленського

Володимир Зеленський став президентом всупереч бажанням еліт, і в цьому його перевага

Про це у відео-інтерв’ю Politeka розповів екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

Вирішальними для нової влади будуть перші три або чотири місяці – щоб люди зрозуміли, що щось змінюється, упевнений експерт. І не тільки на центральному рівні.

«Князів і царів по всій Україні дуже багато. Тому, якщо справедливість і правосуддя не достукаються до таких регіонів і люди не будуть розуміти, що у них на місці почало щось змінюватися – змін на центральному рівні для них не вистачить».

Сакварелідзе зазначив, що країна велика, і люди в ній живуть «у своєму світі, зі своїми проблемами». Їм важливо відчути, що реальні зміни почалися на низьких, на районних рівнях.

«Політика – це мистецтво переконувати і використовувати народну довіру для перемоги. У Зеленського зараз самий нищівний інструмент, атомну зброю, якого бояться всі – в тому числі і ті люди, які сидять у Верховній Раді. Ця Верховна Рада сьогодні настільки ж делигитимизирована і з втраченим довірою, як і Президент Порошенко, який програв вибори».

Нардепи, за його словами, будуть відтягувати час для того, щоб рейтинги і популярність Зеленського з кожним днем ставала все нижче.

«Зеленського еліти не вибирали. Його ненавидять так звана інтелігенція, якісь псевдоеліти. Це Ломи, у яких завжди був якийсь свій ділянка громадської думки, де вони його формували.

«Вони намагалися намалювати апокаліптичну картину і виправдати своє рішення голосувати за Порошенка. Вони ж не могли відверто сказати: я голосую за корупцію».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», відомий політолог і соціолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко розповів, що спочатку Володимир Зеленський проведе боротьбу з корупцією, а це відіб’ється в арештах близького оточення поки ще чинного президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володимир Зеленський полетів на вихідні в Туреччину. Про це повідомляє сам Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook. Варто звернути увагу, що Володимир Зеленський зазначив, що домовлявся і надходить «відкрито». «Домовлялися бути відкритими. Так ось. Вилітаємо до Туреччини. Відвожу дітей на щорічний фестиваль «Весело». А сам через 2 дні тому. За 4 місяці… це перші вихідні. Всім бажаю тепла, здоров’я та нормального відпочинку».

Нагадаємо, що команда Володимира Зеленського хоче переформувати уряд України. Джерела стверджують, що команда Зеленського планує замінити п’ятьох міністрів, в тому числі за президентською квотою. «В останні два дні представники Зеленського пробивають ґрунт щодо того, щоб замінити п’ятьох міністрів: Фриз (міністр у справах ветеранів Ірина Фриз), Омеляна (міністр інфраструктури Володимир Омелян), Зубко (міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко), Кубіва (міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів), Насалика (міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Носалик)», — передав джерело у Верховній Раді.

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