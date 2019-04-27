На краю прірви: опубліковані неймовірні пейзажі, від яких холоне кров

Якщо вам не вистачає поїздок на природу і в гори, то ці фото дозволять хоча б трохи відпочити очима.

Самі красиві гірські пейзажі в різних куточках світу нікого не залишають байдужими, пише портал changeua.com.

Люк Конаржевський — американський фотограф з Аляски, який надихає своїми роботами на подорожах. Весь вільний час хлопець подорожує по світу в пошуках ефектних видів гір. Незабаром це перетворилося з хобі в спосіб життя. Зараз Люк в Перу, а за його пригодами стежать понад 46 000 користувачів Instagram.

Раніше повідомлялося, що фотографи показали наймальовничіші і маловідомі місця планети. Ці місця дарують безліч вражень для туристів.

Село Івуар існує більше семи століть. Незважаючи на військові баталії і природні колізії, поселення зберегло свій історичний вигляд. Поблизу Женевського озера стоїть невеликий замок, побудований графом Амадея Савойського V. Місце увійшло в Асоціацію найкрасивіших сіл Франції.

Острів Кенгуру знаходиться в Австралії. Третину території тут займають заповідники і національні парки. Вас вразять грандіозні пейзажі на фоні гігантських скель та зелені простори. Тут можна побачити безліч представників оригінальної місцевої фауни: варанів, коал, утконосов, а також безліч птахів: карликових пінгвінів, чорних какаду, комірних сов.

ПриватБанк зробив екстрену заяву: що буде з «кредитним лімітом»

Економіка

Фортеця Буртанж розташована в Нідерландах. Її звели у період Вісімдесятирічної війни, коли країна боролася за незалежність від Іспанської імперії. Бастіон закинули після військових дій, потім його знову зміцнювали і розширювали.

Іспанська Альбаррасін часто називають «рожевим містом». Туристи побачать тут звивисті вулиці, гори, а також зелені луки і річки. Ти можеш помітити грандіозно творіння ще при Римській імперії: акведук довжиною 17 кілометрів.

Графство Девоншир знаходиться в Британії поруч з Ла-Маншем. Колись тут була Думнония, яку населяли кельтський народ. У затоках Девону розташовані курорти, рибальські селища і порти.

Хоккайдо — це мальовничий острів в Японії. Тут безліч речей: тераса Ункай на вершині гори, чудовий аромат і барвистість лавандових полів, гірськолижні спуски і Блакитне озеро. Населяють острів рідкісна тварина едзо момонга.

Нагадаємо, що популярний український курорт «потонув» в снігу.

Раніше Hyser повідомляв, що фотографи показали, як виглядає саме неживе місце на планеті.

Також Hyser писав, що фотограф показав вражаючі кадри польотів птахів.