Путін зганьбився під час зустрічі з Кім Чен Ином: «Дякую, дуже гарний»

Президент Росії Володимир Путін безглуздо зганьбився перед камерами.

На цей раз Володимир Путін осоромився під час офіційної зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, пише POLITEKA.

Так, у своєму мікроблозі пропагандист Дмитро Смирнов написав: «Дякую, дуже гарний»: Кім Чен Ин подарував Путіну меч, у відповідь отримав монетку, як за будь-яку зброю», — написав він у підпису до опублікованого відео.

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Користувачі з гумором відреагували на публікацію пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін безглуздо виглядає з мечем, який виявився йому явно не по росту.

«Треба було поцілувати — Кіма. У щоку», «Що-то не по росту для ботокса меч, Пиня з мечем ппц ржака», «Нешанобливо як товстун ботоксному струмочку знизує, заслужив», «Картина маслом — два Ина», — жартують вони в коментарях.

«Треба було поцілувати — Кіма. У щоку»

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін готує новий «сюрприз» для жителів окупованого Донбасу. Дану інформацію у своєму особистому мікроблозі Twitter оприлюднив блогер з окупованих територій Донбасу Necro Mancer. Житель тимчасово непідконтрольного Україні Донбасу також опублікував в соцмережі скріншот з інсайдерською інформацією.

Як написав бойовик російсько-окупаційних військ «Л-ДНР» Василь Петрович, президент країни-агресора Володимир Путін готує «подарунок» в наступному місяці.

Зокрема, Володимир Путін має намір видати ще один указ, в якому йдеться про спрощений порядок отримання російського громадянства для мігрантів з Донбасу, які проживають на території Російської Федерації. Варто відзначити, що раніше аналогічну інформацію в соціальних мережах опублікувала наближена до Путіна пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Ловіть прекрасний инсайдик. Днями вийде ще указ — про громадянство для тих з Донбасу, хто вже знаходиться в Росії», — писала у своєму Telegram кремлівська пропагандистка.

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Економіка

Також з’явилася інформація про те, що Росія зазнає колосальні втрати через скандального указу Володимира Путіна про видачу паспортів РФ жителям окупованого Донбасу. Зокрема, російський бюджет буде змушений нести колосальну додаткове фінансове навантаження, оскільки Москві доведеться виділяти кошти на соціальні виплати мешканцям окупованого Донбасу.

Як розповів фінансовий аналітик Євген Гонтмахер, у зв’язку з тим, що жителі окупованого Донбасу, які отримали російське громадянство, отримають право претендувати на російську пенсію, виникає ряд технічних питань. Експерт нагадав, що в Росії пенсія залежить від стажу, від того, скільки за людину заплатив роботодавець протягом трудового життя і т. д.

Нагадаємо, Лукашенко обламав імперські плани Путіна.

Як повідомляв Hyser, нову фобію Путіна висміяли їдкою карикатурою.

Також Hyser писав, що користувачі мережі висміяли Путіна і згадали про його двійників.