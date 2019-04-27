Автолюбителі знайшли спосіб боротьби з ямами на дорогах: несподіване рішення проблеми

Бактерії можуть запобігти появі ям на бетонних дорогах.

Такий висновок зробили вчені з американського Університету Дрекселя. Про результати свого дослідження вони розповіли в журналі Construction and Building Materials, пише «ТВОЯМАШИНА».

По їх словах можна зрозуміти,що антиобледенитель хлорид кальцію схильний проникати в структуру бетону і взаємодіяти з одним з її компонентів, гідроксидом кальцію, розширює бетон зсередини, приводячи до утворення тріщин і ям.

Нешкідливі для людей бактерії Sporosarcina pasteurii відомі своєю здатністю перетворювати хлорид кальцію карбонат кальцію. Останній відомий як «природний цемент» — він бере участь у формуванні мармуру та вапняку, скріплюючи маси піску і породи.

Для свого експерименту вчені додали ці бактерії в бетонну суміш і завантажили зразок в розчин хлориду кальцію. Через місяць вони виявили, що бетон з бактеріями не був пошкоджений, крім того, став ще міцнішим.

На думку вчених, завдяки результатами їх дослідження бактерії Sporosarcina pasteurii незабаром можуть стати невід’ємним інгредієнтом бетонних сумішей.

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До речі, на жетонах метро знайшли небезпечну хворобу. Учені перевірили, скільки інфекцій містить жетон київського метро і купюра номіналом в 1 гривню.

З’ясувалося що, користуючись купюрами або жетоном метро, можна отримати плеврит, менінгіт, дисбактеріоз, а також сепсис і атрофічний гастрит.

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