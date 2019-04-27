Меланія Трамп відзначила свій день народження: що потрібно знати про найвпливовішої жінки світу

Вчора, 26 квітня, Меланія Трамп відзначила свій день народження.

Експерти розповіли, як Меланія із звичайної моделі стала першою леді США і чому її називають особливою.

Мабуть, найвідомішою рисою Меланії Трамп є те, що вона – перша леді США, родом зі Словенії. Народилася майбутня знаменитість в Югославії в 1970 році і зростала при комуністичній владі, що робить першу леді унікальною в історії Америки.

Батьками Меланії були звичайні робітники – Віктор Кнавс, який працював в автосервісі і, за неофіційними даними, був приватним водієм мера міста Севницы, і швачка Амалія.

У Меланії була сестра Інес. Обидві вважалися дуже красивими, з цієї причини вони поїхали в Миланг після розпаду Югославії для того, щоб почати модельну кар’єру.

Спочатку Меланія Трамп мріяла стати архітектором, тому вступила в Люблінський університет в Словенії. І хоч спочатку на офіційному сайті першої леді США писало, що вона його закінчила, журналісти стверджують, що це не так. У ЗМІ дізналися: насправді Меланія Трамп провчилася у вузі всього рік і з невідомих причин перестала відвідувати заклад.

В модельному бізнесі Меланія Трамп сраза початку досягати успіхів, підкоряючи світові подіуми за рахунок своїй ефектній зовнішності. Її робота звела дівчину з впливовим бізнесменом Дональдом Трампом. Сталося це під час співпраці Меланії Трамп з Allure, в 1998 році. На вечірці з нагоди Тижня моди в Нью-Йорку відомий американський ловелас звернув увагу на ефектну Меланію. Залицяння бізнесмена манекенниця не відкинула, тому почався її роман з Дональдом Трампом, старший за неї на 23 роки.

Поступово відносини почали набувати розголосу. У 2005 році вони офіційно пожениились. На їх весіллі у Флориді були присутні безліч знаменитостей, а сама Меланія підкорила публіку сукнею за двісті тисяч доларів.

Через рік після весілля у Дональда і Меланії народився єдиний син Беррон. Згодом майбутня перша леді відкрила власний бізнес, що отримав неабияку популярність у США. Меланія Трамп створила власний б’юті-бренд і розробила колекцію вишуканих прикрас.

Меланія Трамп не хотіла бути першою леді і після інагурації нового президента якийсь час залишалася в Нью-Йорку. Між нею і Дональдом тоді були досить напружені відносини.

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Сама ж Меланія Трамп згодом пояснила, що хотіла, щоб її син Беррон завершив навчальний рік у школі і попрощався зі своїми друзями перед переїздом. Тоді хлопчик ходив у 5 клас.

Тим не менш, коли жінка прибула в Білий дім, таблоїди відзначили, що вона цілком комфортно почуває себе в цій політичного життя. Меланія знає сім мов і вміє підтримувати хороші стосунки з усіма. Наприклад, перша леді США легко пояснювалася під час зустрічі з подружжям Макронов.

Велику увагу Меланія Трамп приділяє своєму іміджу. Тому кожен вихід першої леді США викликає захват у громадськості. Мабуть, завдяки стильному гардеробу і витонченим манерам американці настільки люблять першу леді.

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Раніше Hyser писав, Меланія Трамп взяла участь у Великодніх іграх біля Білого дому.

Також Hyser повідомляв, що дружина Зеленського зробила заяву про статус першої леді.