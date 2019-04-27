Трагедія на Полтавщині: 2-річна дитина втопилась у ванній

У четвер, 25 квітня у селі Никонорівка Чутівського району хлопчик, 2017 року народження, втопився у ванні.

Дитина втопилася у ванні з водою для худоби, що стояла на вулиці. Про смерть хлопчика відділу ювенальної превенції поліції Полтавщини повідомили медики.

Родина, в якій, окрім загиблого малюка, виховують ще двоє дітей, на обліку поліції і соціальних служб не перебуває.

Тіло малолітнього доставили до Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи. Фахівці встановлюють обставини нещасного випадку.