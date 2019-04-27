Бойовики на Донбасі влаштували масові обстріли: тривожні новини про українських бійців

Протягом минулої доби, 26 квітня, ворог 13 разів порушив режим припинення вогню, з них п’ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник дев’ять разів обстріляв позиції наших підрозділів:

з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Павлопіль;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Піски;

двічі з протитанкових ракетних комплексів – в районі населених пунктів Опитне і Мар’їнка;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Мар’їнка та Чермалик;

з великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Широкине.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник чотири рази обстріляв позиції наших підрозділів:

з мінометів калібру 120 мм – в районі населеного пункту Луганське;

з мінометів калібру 82 мм та озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське;

з мінометів калібру 82 мм – в районі міста Світлодарськ;

з озброєння бойових машин піхоти – в районі населеного пункту Кримське.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.