Боїться, що вкраде: у мережі висміяли нове кумедне фото Путіна

У мережі сміються над новим фото президента Росії Володимира Путіна і держрадника М’янми Аун Сан Су Чжі.

Про це повідомляє журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в Twitter.

«Путін сьогодні в Пекіні крім переговорів з Сі Цзиньпинем провів зустрічі з президентами Азербайджану, Сербії, Єгипту, Кіпру і з держрадником М’янми Аун Сан Су Чжі, яка прийшла на зустріч з сумочкою і не випустила її з рук навіть під час церемонії фотографування», — написав Смирнов.

«Звичайно не випустила, за цим гопником око та око потрібний! Дмитро, ви пробачте такий компромат…», «Так в цьому впевнена? Адже ще невідомо, як швидко вона побігла мити руки від бруду», «Я так розумію вона боїться, що казковий сумку у неї поцупить», «Доречі ,дуже приємна дама!!! Не знаходите??? У всіх відношеннях приємна!!! Навіть з сумочкою красиво виглядає», — пишуть в коментарях.