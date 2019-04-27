В Україні серйозно похолодає: синоптик назвала чітку дату

Вже на наступний день після Великодня в Україні похолодає.

Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

«Після теплих вихідних починається прохолодна погода. Вже 29 квітня (яке ще припадає на довгі вихідні, що очікують на українців на Великдень і 1 травня, – НП) у західних та північних областях температура знизиться до 12-17 градусів тепла. На Півдні очікуємо до +23 градусів.», – повідомила синоптик.

“30 квітня й 1 травня в більшості областей температура складе від 10 до 16 градусів тепла, на Півдні – до +20 градусів. Також очікуються дощі, тож погода наступного тижня буде прохолодною”, – додала Голеня.