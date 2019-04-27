Вчені зібрали величезну колекцію морських вірусів: майже 200 тисяч нових видів

Дані отримані з 146 зразків, узятих у кількох експедиціях на борту шхуни Tara, в тому числі 41 зразок з подорожі у 2013 році в Північний Льодовитий океан

Міжнародна група вчених, які досліджували океан на судні Tara, зібрала зразки морської води в різних частинах Світового океану і виявила майже 200 тисяч видів морських вірусів.

Після 5 років подорожей по всьому світу, вчені оголосили про створення глобального каталогу морських вірусів, повідомляє Gizmodo.

Дані отримані з 146 зразків, узятих у кількох експедиціях на борту шхуни Tara, в тому числі 41 зразок з подорожі у 2013 році в Північний Льодовитий океан.

Дослідники спочатку намагались визначити, чи є генетичний матеріал в зразку вірусним чи ні, пояснив співавтор дослідження Ахмед Заєд, аспірант Університету штату Огайо.

Це робили за допомогою різних біо-інформаційних інструментів, які порівнюють його з відомими вірусами. Потім вчені порівнювали нитки ДНК один з одним, щоб розділити їх на вірусні популяції.